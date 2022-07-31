Экитике: «Невозможно отказать «ПСЖ», если ты француз»

Новичок «ПСЖ» Уго Экитике высказался насчет своего трансфера в столичный коллектив. Его слова приводят журналисты Le10Sport.

«У меня была встреча с Луисом Кампосом, на которой все решилось. Это было не так давно, почти перед самым трансфером. Я и так хотел перейти в парижский клуб, а беседа с Кампосом еще больше меня убедила. Невозможно отказать «ПСЖ», если ты француз», - сказал 20-летний центральный нападающий.

Экитике перебрался в «ПСЖ» из «Реймса» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне на счету Уго десять голов и три ассиста в 24 поединках Лиги 1.