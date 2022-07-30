В «ПСЖ» довольны Неймаром

Бразильский форвард Неймар поразил руководство «ПСЖ» своей работой во время предсезонной подготовки к новому сезону.

Как сообщил в соцсетях журналист Адриен Гренье, боссы клуба и тренерский штаб высоко оценили текущую форму нападающего. Игрок заметно похудел и находится в отличном расположении духа.

Ранее в прессе ходили слухи о возможном уходе Неймара из парижского гранда. 30-летнего бразильца сватали в «Манчестер Юнайтед» на замену Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне Лиги 1 нападающий сыграл 22 поединка, отметившись 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами.