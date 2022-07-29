Экитике: «Мбаппе – источник вдохновения»

Новичок «ПСЖ» Уго Экитике рассказал о том, что нападающий Килиан Мбаппе является для него источником вдохновения. Напомним, что Уго перешёл в парижскую команду на правах аренды с обязательным правом выкупа.

«Килиан Мбаппе – мой источник вдохновения. Это игрок из моего поколения, и он проделал потрясающий путь», – цитирует молодого форварда французский журналист Адриен Гренье.

В прошлом сезоне Экитике отметился 10 голами в чемпионате Франции за «Реймс». Ради перехода в команду Кристофа Галтье нападающий дважды отказал английскому «Ньюкаслу». В новом клубе Уго будет выступать под номером 44.