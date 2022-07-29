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Новый тренер «ПСЖ» продолжает чистку состава

29 Июля 2022 • 07:26 Комментировать

Немецкий защитник Тило Керер больше не нужен «ПСЖ». Новый наставник команды Кристоф Галтье дал понять, что не рассчитывает на 25-летнего исполнителя.

Согласно сообщениям RMC Sport, игрок сменит клубную прописку в нынешнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к Кереру со стороны «Севильи», туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси».

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 22 миллиона евро. Его контракт с парижским грандом рассчитан до середины 2023 года.

В минувшем сезоне Керер принял участие в 34 поединках парижского гранда, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Тило Керер Трансферы футбола - лето 2022
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