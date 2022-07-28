«ПСЖ» решил сохранить Данилу в команде

Полузащитник Данилу Перейра, по всей видимости, продолжит выступать за «ПСЖ».

Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье ранее заявлял, что будет добавиться продажи футболиста. Однако позднее наставник изменил свое мнение. Как сообщает FootMercato, Галтье был впечатлен универсальностью и конкурентоспособностью португальского полузащитника. В предсезонном турне Перейра сыграл во всех трех встречах парижской команды.

Данилу перешел в «ПСЖ» из «Порту» в 2020 году. Футболист может играть как в опорной зоне, так и в центре обороны.

В прошедшем сезоне Данилу провел в чемпионате Франции 27 матчей, в которых забил 5 голов.