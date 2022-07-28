Экс-форвард сборной Голландии будет играть в третьей лиге Франции

Известный голландский нападающий Джермейн Ленс может перебраться во французский футбол. По сообщениям журналистов Lequipe, у 34-летнего форварда есть вариант продолжения карьеры в третьем дивизионе. Заинтересованность в услугах Джермейна проявляет клуб «Версаль».

По сведениям источника, стороны уже провели переговоры и договорились о подписании двухлетнего трудового соглашения. «Версаль» подпишет Ленса бесплатно, поскольку голландец находится в статусе свободного агента после ухода из турецкого «Бешикташа».

За плечами Джермейна выступления за сборную Голландии. Также он поиграл за такие клубы, как ПСВ, «Динамо» Киев, «Фенербахче» и другие.