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Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймар ответил на критику со стороны бывшего одноклубника

27 Июля 2022 • 15:57 Комментировать

Бывший игрок «ПСЖ» Тома Мёнье высказался по поводу Неймара. Бельгиец говорил, что ему очень нравился бразилец в «Барселоне», а в «ПСЖ», по мнению Мёнье, Неймар растерял свою футбольную магию.

Неймар достаточно быстро ответил своему одноклубнику.

«Этот парень слишком много болтает», - написал Неймар в социальных сетях, добавив смеющийся смайл.

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» уже пять сезонов. В 2017 году французский клуб заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро. Трансфер Неймара остаётся самым дорогим в истории футбола.

«ПСЖ» начнёт сезон 31 июля с матча за Суперкубок Франции против «Нанта».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Тома Менье
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