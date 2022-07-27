​Неймар ответил на критику со стороны бывшего одноклубника

Бывший игрок «ПСЖ» Тома Мёнье высказался по поводу Неймара. Бельгиец говорил, что ему очень нравился бразилец в «Барселоне», а в «ПСЖ», по мнению Мёнье, Неймар растерял свою футбольную магию.

Неймар достаточно быстро ответил своему одноклубнику.

«Этот парень слишком много болтает», - написал Неймар в социальных сетях, добавив смеющийся смайл.

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» уже пять сезонов. В 2017 году французский клуб заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро. Трансфер Неймара остаётся самым дорогим в истории футбола.

«ПСЖ» начнёт сезон 31 июля с матча за Суперкубок Франции против «Нанта».