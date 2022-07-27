Ляказетт поссорился с Бошем из-за позиции на поле

Новичок «Лиона» нападающий Александр Ляказетт повздорил с наставником клуба Петером Бошем.

Французский нападающий забил в недавней предсезонной игре «Лиона» с «Фейеноордом». Несмотря на то, что на поле дела идут неплохо, в раздевалке во время перерыва между игроком и тренером разгорелся конфликт.

Как сообщает Foot Mercato, Бош попросил Ляказетта играть на определенной позиции, которой тот не придерживался. Интересно, что нападающего поддержали партнеры по команде, некоторые из которых не понимали ни инструкций Боша, ни его плана на игру.

Ляказетт перешел в «Лион» в текущее межсезонье, после того как закончился его контракт с «Арсеналом».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.