Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт поссорился с Бошем из-за позиции на поле

27 Июля 2022 • 12:16 Комментировать

Новичок «Лиона» нападающий Александр Ляказетт повздорил с наставником клуба Петером Бошем.

Французский нападающий забил в недавней предсезонной игре «Лиона» с «Фейеноордом». Несмотря на то, что на поле дела идут неплохо, в раздевалке во время перерыва между игроком и тренером разгорелся конфликт.

Как сообщает Foot Mercato, Бош попросил Ляказетта играть на определенной позиции, которой тот не придерживался. Интересно, что нападающего поддержали партнеры по команде, некоторые из которых не понимали ни инструкций Боша, ни его плана на игру.

Ляказетт перешел в «Лион» в текущее межсезонье, после того как закончился его контракт с «Арсеналом».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Александр Ляказетт Петер Бош
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
13:24 · Англия. Премьер-лига
Кимпембе принял решение остаться в «ПСЖ»
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» интересен защитник «Монако», за которым также следят «Челси» и «МЮ»
12:47 · Англия. Премьер-лига
Форвард «ПСЖ» может оказаться в «Лидсе»
12:16 · Франция. Лига 1
Ляказетт поссорился с Бошем из-за позиции на поле
11:35 · Англия. Премьер-лига
Касперу Шмейхелю придётся подождать с переходом в «Ниццу»
11:27 · Испания. Ла Лига
Неймара требуют посадить за решётку на пять лет
11:13 · Англия. Премьер-лига
Французский клуб ведёт продвинутые переговоры по трансферу Шмейхеля
08:17 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ нацелились на игрока «ПСЖ», которого забраковал Галтье
26 Июля
23:49 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» не сможет подписать Икарди
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от покупки Керера
23:31 · Франция. Лига 1
Новичок «ПСЖ» Мукиеле рассказал, на какой позиции предпочитает выступать
23:15 · Англия. Премьер-лига
На Пакета появился ещё один покупатель из АПЛ
21:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не планирует возвращать Месси 1
21:16 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» и «Лилль» в шаге от договорённости по трансферу Саншеша
20:54 · Италия. Серия А
«Интер» и «ПСЖ» возобновят переговоры по Шкриньяру
Все новости
Рекомендуем