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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» объявил о трансфере Мукиэле официально

26 Июля 2022 • 18:34 Комментировать

«ПСЖ» посредством своего официального сайта объявил о переходе из «РБ Лейпцига» Норди Мукиэле. 24-летний защитник подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2026/2027.

Основная позиция Норди Мукиэле – правый защитник. Также при необходимости он способен сыграть в центре обороны.

Норди Мукиэле выступал за юношеские и молодёжную сборные Франции. Также в активе защитника одна игра за национальную команду своей страны.

Первый матч нового сезона «ПСЖ» проведёт уже в ближайшее воскресенье, 31 июля. Команда Кристофа Галтье сыграет против «Нанта» в поединке за суперкубок Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
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