«ПСЖ» посредством своего официального сайта объявил о переходе из «РБ Лейпцига» Норди Мукиэле. 24-летний защитник подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2026/2027.

Основная позиция Норди Мукиэле – правый защитник. Также при необходимости он способен сыграть в центре обороны.

Норди Мукиэле выступал за юношеские и молодёжную сборные Франции. Также в активе защитника одна игра за национальную команду своей страны.

Первый матч нового сезона «ПСЖ» проведёт уже в ближайшее воскресенье, 31 июля. Команда Кристофа Галтье сыграет против «Нанта» в поединке за суперкубок Франции.