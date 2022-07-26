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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина сообщил, останется ли футболист в «Монако»

26 Июля 2022 • 17:15 Комментировать

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что игрок останется в клубе.

«Подготовка к сезону идет по плану. Саша очень усердно готовится к первым матчам. У него все замечательно складывается», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Агент сообщил, что игрок находится в полной готовности и ждет начала старта отборочного раунда Лиги чемпионов и старта Лиги 1. В любом случае, Александр Головин останется в «Монако», добавил Клюев.

Напомним, что 26-летний полузащитник выступает за французский клуб с 2018 года, перебравшись из ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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