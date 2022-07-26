​Мёнье вспомнил, как в «ПСЖ» его отстранил от игр директор клуба

Тома Мёнье ныне выступает за дортмундскую «Боруссию». Бельгийский футболист вспомнил о том, как он уходил из «ПСЖ» в 2020 году.

«В Париже меня отстранил от игр тогдашний спортивный директор клуба Леонардо. Из-за того, что я не хотел продлевать контракт. Всё проходило без меня, включая финал Лиги чемпионов, хотя я заслуживал там быть.

Уехать из Парижа было сложно, потому что моя семья очень любила город. Но со временем мы адаптировались», - сказал Мёнье в интервью Kicker.

Напомним, что летом 2020 года Тома Мёнье перебрался из «ПСЖ» в «Боруссию» в качестве свободного агента.