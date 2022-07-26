Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Мёнье вспомнил, как в «ПСЖ» его отстранил от игр директор клуба

26 Июля 2022 • 13:23 Комментировать

Тома Мёнье ныне выступает за дортмундскую «Боруссию». Бельгийский футболист вспомнил о том, как он уходил из «ПСЖ» в 2020 году.

«В Париже меня отстранил от игр тогдашний спортивный директор клуба Леонардо. Из-за того, что я не хотел продлевать контракт. Всё проходило без меня, включая финал Лиги чемпионов, хотя я заслуживал там быть.

Уехать из Парижа было сложно, потому что моя семья очень любила город. Но со временем мы адаптировались», - сказал Мёнье в интервью Kicker.

Напомним, что летом 2020 года Тома Мёнье перебрался из «ПСЖ» в «Боруссию» в качестве свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леонардо Тома Менье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
15:09 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Если Бека-Бека горит желанием уйти, тогда стоит рассмотреть этот вариант»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Бека Бека — это потеря для «Локомотива» в спортивном плане
13:59 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд хочет заменить Алле нападающим «ПСЖ»
13:23 · Франция. Лига 1
​Мёнье вспомнил, как в «ПСЖ» его отстранил от игр директор клуба
13:16 · Франция. Лига 1
​Мёнье: «В «ПСЖ» Неймар утратил свою магию»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» устал ждать решение по де Кетеларе и готов к другим вариантам
12:56 · Россия. Премьер-лига
Цорн: «На сегодняшний день предложений по Бека-Бека не поступало»
12:54 · Италия. Серия А
Вейналдум просит «ПСЖ» поскорее продать его в итальянский клуб
12:45 · Россия. Премьер-лига
Представитель Бека Бека прокомментировал интерес к игроку со стороны «Ниццы»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» всё ещё надеется приобрести Салиба
12:04 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум отказался возвращаться в АПЛ
11:09 · Англия. Премьер-лига
Романо – об Эндрике: «За этим юным бразильцем следит вся Европа»
10:45 · Испания. Ла Лига
Фати ждёт возвращения Месси в «Барселону» 1
10:03 · Германия. Бундеслига
Мукиеле вчера вечером прибыл в Париж
09:45 · Испания. Ла Лига
«Монако» назвал цену на Бадьяшиля
Все новости
Рекомендуем