Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Мы будем спать 12 часов в самолёте, а когда проснёмся, наш состав может пополниться 4 игроками»

26 Июля 2022 • 09:39 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что его команда в ближайшие сутки может подписать до 4 новых футболистов. Напомним, что в данный момент французский клуб работает над сделками по Норди Мукиеле и Ренату Саншешу. Ранее команда подписала Уго Экитике из «Реймса».

«Клуб работает, чтобы усилить состав. Мы возьмём самолёт, будем лететь 12 часов, поспим, а когда проснёмся, наш состав может пополниться от одного до четырёх игроков», – сказал Галтье на пресс-конференции.

«ПСЖ» в это воскресенье предстоит сыграть в Суперкубке Франции с «Нантом». Игра пройдёт на «Блумфилде» в 21:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
10:45 · Испания. Ла Лига
Фати ждёт возвращения Месси в «Барселону» 1
10:03 · Германия. Бундеслига
Мукиеле вчера вечером прибыл в Париж
09:45 · Испания. Ла Лига
«Монако» назвал цену на Бадьяшиля
09:39 · Франция. Лига 1
Галтье: «Мы будем спать 12 часов в самолёте, а когда проснёмся, наш состав может пополниться 4 игроками»
09:29 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» усилился защитником сборной Франции
09:05 · Франция. Лига 2
Наказание «Бордо» смягчили, клуб допущен к Лиге 2
08:58 · Франция. Лига 1
«Монако» объявил о новом контракте Агилара официально
08:41 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека может сменить «Локомотив» на французский клуб
25 Июля
22:20 · Франция. Лига 1
Галтье: «Мы не будем менять атакующий стиль «ПСЖ»
21:41 · Англия. Премьер-лига
«Лион» готов отпустить Пакета за адекватную цену
20:19 · Италия. Серия А
«Ювентус» включился в борьбу за Кимпембе
18:53 · Италия. Серия А
​«Ювентус» вступил в переговоры с «ПСЖ», желая подписать экс-игрока «Зенита» слухи
17:21 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложили приобрести Гризманна 2
16:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» собирается нанять психолога для повышения командного духа 2
15:48 · Франция. Лига 1
​Неймар, Месси и Мбаппе забили, «ПСЖ» крупно победил 2
Все новости
Рекомендуем