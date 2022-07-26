Галтье: «Мы будем спать 12 часов в самолёте, а когда проснёмся, наш состав может пополниться 4 игроками»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что его команда в ближайшие сутки может подписать до 4 новых футболистов. Напомним, что в данный момент французский клуб работает над сделками по Норди Мукиеле и Ренату Саншешу. Ранее команда подписала Уго Экитике из «Реймса».

«Клуб работает, чтобы усилить состав. Мы возьмём самолёт, будем лететь 12 часов, поспим, а когда проснёмся, наш состав может пополниться от одного до четырёх игроков», – сказал Галтье на пресс-конференции.

«ПСЖ» в это воскресенье предстоит сыграть в Суперкубке Франции с «Нантом». Игра пройдёт на «Блумфилде» в 21:00 по московскому времени.