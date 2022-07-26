Защитник Рубен Агилар согласовал новую сделку с «Монако». Как сообщается на официальном сайте монегасков, с 29-летним игроком подписан новый трудовой договор, который рассчитан до середины 2025 года.

«Рад, что продолжу свой путь вместе с «Монако». Благодарен клубу за оказанное доверие. Это уже четвертый сезон для меня здесь, и я намерен продолжать помогать команде в достижении поставленных целей», - цитирует защитника клубная пресс-служба.

В общей сложности Агилар провел за «Монако» 100 поединков во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и десять результативных передач.