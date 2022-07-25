«ПСЖ» предложили приобрести Гризманна

Как отмечает издание The Times, мадридский «Атлетико» предложил приобрести «ПСЖ» Антуана Гризманна. Отмечается, что «матрасники» надеются подписать Криштиану Роналду, попутно надеясь разгрузить потолок зарплат.

Отмечается, что футболист сборной Франции, помимо «ПСЖ», был предложен еще ряду европейских ТОП-клубов.

Ранее среди потенциальных претендентов на звездного француза фигурировали «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Антуан, выступая за «Атлетико», провел 26 матчей, в которых сумел забить три года и отдал четыре результативные передачи.