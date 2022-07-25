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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» предложили приобрести Гризманна

25 Июля 2022 • 17:21 Комментировать (2)

Как отмечает издание The Times, мадридский «Атлетико» предложил приобрести «ПСЖ» Антуана Гризманна. Отмечается, что «матрасники» надеются подписать Криштиану Роналду, попутно надеясь разгрузить потолок зарплат.

Отмечается, что футболист сборной Франции, помимо «ПСЖ», был предложен еще ряду европейских ТОП-клубов.

Ранее среди потенциальных претендентов на звездного француза фигурировали «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Антуан, выступая за «Атлетико», провел 26 матчей, в которых сумел забить три года и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Чемпионат Франции Лига 1 Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2022
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