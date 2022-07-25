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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» собирается нанять психолога для повышения командного духа

25 Июля 2022 • 16:27 Комментировать (1)

«ПСЖ» наймет для своих игроков психолога, который поработает над повышением командного духа. Новость об этом приводит RMC Sport.

Как отмечает источник, одной из причин такого решение стало поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», выигравшего в итоге чемпионский титул.

Напомним, что тогда в рамках 1/8 финала парижане победили мадридцев в Париже со счетом 1:0, после чего повели в гостевой встрече 1:0, но уступили оппоненту, пропустив три мяча. Французские СМИ уверяют, что именно тот провал повлиял на решение боссов клуба прекратить сотрудничество с бывшим главным тренером парижан – Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Чемпионат Франции Лига 1 Маурисио Почеттино
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