«ПСЖ» собирается нанять психолога для повышения командного духа

«ПСЖ» наймет для своих игроков психолога, который поработает над повышением командного духа. Новость об этом приводит RMC Sport.

Как отмечает источник, одной из причин такого решение стало поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», выигравшего в итоге чемпионский титул.

Напомним, что тогда в рамках 1/8 финала парижане победили мадридцев в Париже со счетом 1:0, после чего повели в гостевой встрече 1:0, но уступили оппоненту, пропустив три мяча. Французские СМИ уверяют, что именно тот провал повлиял на решение боссов клуба прекратить сотрудничество с бывшим главным тренером парижан – Маурисио Почеттино.