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Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймар, Месси и Мбаппе забили, «ПСЖ» крупно победил

25 Июля 2022 • 15:48 Комментировать (1)

«ПСЖ» провёл очередной товарищеский матч в рамках подготовки к сезону 2022/2023. Соперником команды Кристофа Галтье была японская «Гамба Осака». Встреча завершилась победой чемпионов Франции со счётом 6:2.

Автором дубля в прошедшем матче стал Неймар. Ещё по одному голу за парижан забили Пабло Сарабия, Нуну Мендеш, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Первый официальный матч нового сезона «ПСЖ» проведёт уже в ближайшее воскресенье, 31 июля. В этот день команда Кристофа Галтье сразится с «Нантом» в битве за Суперкубок Франции. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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