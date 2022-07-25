​Неймар, Месси и Мбаппе забили, «ПСЖ» крупно победил

«ПСЖ» провёл очередной товарищеский матч в рамках подготовки к сезону 2022/2023. Соперником команды Кристофа Галтье была японская «Гамба Осака». Встреча завершилась победой чемпионов Франции со счётом 6:2.

Автором дубля в прошедшем матче стал Неймар. Ещё по одному голу за парижан забили Пабло Сарабия, Нуну Мендеш, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Первый официальный матч нового сезона «ПСЖ» проведёт уже в ближайшее воскресенье, 31 июля. В этот день команда Кристофа Галтье сразится с «Нантом» в битве за Суперкубок Франции. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 21:00 по московскому времени.