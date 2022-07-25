​Месси не понравилось, как Рамос поступил с ним на тренировке

В социальных сетях появилось видео с одного из последних тренировочных занятий «ПСЖ». В ходе упражнения защитник Серхио Рамос достаточно жёстко «встретил» Лионеля Месси. Аргентинец удержался на ногах и даже смог забить гол с правой ноги. После завершения атаки Месси недовольно посмотрел на Рамоса. Испанец по-доброму взял аргентинца за голову, будто бы извиняясь, однако Лео, судя по ощущениям, извинения не принял. Он ещё несколько раз недовольно посмотрел на Серхио и что-то сказал. Впрочем, развития ситуация не получила.

Напомним, что на протяжении многих лет Серхио Рамос и Лионель Месси были противниками, играя за «Реал» и «Барселону».