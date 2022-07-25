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Чемпионат Франции. Лига 1

Кюрзава интересен другому французскому клубу

25 Июля 2022 • 09:41 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава этим летом может продолжить карьеру в другом клубе из чемпионата Франции. По информации от журналиста Санти Ауны, фуллбек входит в шорт-лист «Ниццы», которую в прошлом сезоне возглавлял новый тренер парижан Кристоф Галтье.

Ранее руководство «ПСЖ» ясно дало понять Кюрзава, что игрок может искать себе новую команду. Левен не входит в планы главного тренера Кристофа Галтье, который больше предпочитает видеть на левом фланге обороны Хуана Берната и Нуну Мендеша.

В прошлом сезоне Кюрзава ни разу не появлялся на поле в чемпионате Франции. В сентябре игроку исполняется уже 30 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Левен Кюрзава Трансферы футбола - лето 2022
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