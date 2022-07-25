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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» близок к громкому трансферу

25 Июля 2022 • 08:09 Комментировать

В скором времени ожидается оформление трансфера португальского полузащитника Ренату Саншеша в «ПСЖ». Игрок будет приобретен столичным клубом у «Лилля».

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, парижский гранд уже договорился с 24-летним исполнителем об условиях сделки. Саншеш подпишет со столичным клубом долгосрочный трудовой договор, по условиям которого будет зарабатывать пять миллионов евро в год.

Теперь «ПСЖ» осталось согласовать сумму отступных за трансфер Ренату. Его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Ренату провел 25 матчей, записав на свой счет два гола и пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022
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