«ПСЖ» близок к громкому трансферу

В скором времени ожидается оформление трансфера португальского полузащитника Ренату Саншеша в «ПСЖ». Игрок будет приобретен столичным клубом у «Лилля».

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, парижский гранд уже договорился с 24-летним исполнителем об условиях сделки. Саншеш подпишет со столичным клубом долгосрочный трудовой договор, по условиям которого будет зарабатывать пять миллионов евро в год.

Теперь «ПСЖ» осталось согласовать сумму отступных за трансфер Ренату. Его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Ренату провел 25 матчей, записав на свой счет два гола и пять ассистов.