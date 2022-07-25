Назван клуб Головина на следующий сезон

Российский полузащитник Александр Головин проведет следующий сезон в составе «Монако». Об этом высказался представитель французского клуба Лоуренс Стюарт.

В интервью Sport24 спортивный директор монегасков заявил, что хавбек действительно остается в команде. По словам Лоуренса, руководство не планирует продавать Александра.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе Головина в английский «Ньюкасл».

Российский футболист перешел в «Монако» и ЦСКА в 2018 году, его трансфер обошелся монегаскам в 30 миллионов евро. Срок действующего трудового договора Александра с клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.