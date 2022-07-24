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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар назвал свою цель на предстоящий сезон

24 Июля 2022 • 10:40 Комментировать

Звездный нападающий «ПСЖ» Неймар поведал о подготовке к новому сезону. Бразильский форвард подчеркнул, что намерен подойти в оптимальной форме к чемпионату мира – 2022 в Катаре.

«Впереди очень непростой сезон, нужно хорошо подготовиться. Я уже вижу, что наша команд становится сильнее. Наша ближайшая цель – победа в Суперкубке Франции. Также передо мной стоит задача подойти в своей лучшей форме к предстоящему мундиалю», - передает слова нападающего Sky Sports.

Чемпионат мира состоится в конце текущего года на футбольных полях Катара. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с командами Камеруна, Сербии и Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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