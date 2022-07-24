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Новый тренер «ПСЖ» сделал выбор между Доннаруммой и Навасом

24 Июля 2022 • 06:26 Комментировать

Новый наставник «ПСЖ» Кристоф Калтье определился с тем, кто будет основным голкипером команды в предстоящем сезоне. Специалист сделал выбор между итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой и костариканцем Кейлором Навасом.

«Кейлор огорчен этой ситуацией, но я рассматриваю его в качестве резервного вратаря. Доннарумма будет первым номером команды», - передает слова тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Галтье возглавил парижский коллектив этим летом, сменив у руля команды аргентинца Маурисио Почеттино. Предыдущим его местом работы был другой французский клуб – «Ницца».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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