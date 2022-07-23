Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Фанаты японского клуба высмеяли «ПСЖ»

23 Июля 2022 • 17:35 Комментировать (1)

«ПСЖ» готовится к сезону 2022/2023 в турне. В воскресенье команда Кристофа Галтье проводила товарищеский матч против японского клуба «Урава Редс». На трибунах во время игры был замечен баннер со следующим текстом: «8000 иен за билет на матч против «ПСЖ», который не выигрывал Лигу чемпионов. Вы шутите?».

Как видим, фанаты возмутились дороговизной билетов на этот матч, высмеяв при этом «ПСЖ» за отсутствие успехов на европейской арене. Несмотря на солидные денежные вливания, парижане ни разу не выигрывали Лигу чемпионов.

Согласно курсу валют, 8000 японских иен – это примерно 57 евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Урава Ред Даймондс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
17:35 · Франция. Лига 1
​Фанаты японского клуба высмеяли «ПСЖ» 1
17:28 · Франция. Лига 1
Неймар снова дал понять, что хочет остаться в «ПСЖ»
15:34 · Германия. Бундеслига
«Ренн» отказался продавать Теля в «Баварию» за 25 миллионов евро
14:23 · Италия. Серия А
«Марсель» пытается купить трансферную цель «Милана»
13:32 · Голландия. Эредивизие
Тальяфико официально стал игроком «Лиона» официально
13:12 · Франция. Лига 1
«Манако» решило судьбу Головина в текущее трансферное окно
12:48 · Франция. Лига 1
Калимуэндо: «Горд забить за «ПСЖ»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» назвал главный недостаток Неймара
08:56 · Франция. Лига 1
Звёздный игрок не хочет покидать «ПСЖ», несмотря на статус резервиста 1
07:45 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» повесил ценник на Вейналдума
02:22 · Франция. Лига 1
Витинья: «Хочу помочь Месси, Мбаппе, Неймару и Роналду»
22 Июля
23:48 · Италия. Серия А
Доннарумма: «Ибрагимович – сумасшедший»
22:01 · Испания. Ла Лига
Каземиро: «Реал» с радостью заберёт Неймара» 2
18:48 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Чувства, испытанные во время победы на Евро-2020, всегда со мной»
17:32 · Франция. Лига 1
Доннарумма поблагодарил Буффона за ценные советы
Все новости
Рекомендуем