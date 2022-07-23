​Фанаты японского клуба высмеяли «ПСЖ»

«ПСЖ» готовится к сезону 2022/2023 в турне. В воскресенье команда Кристофа Галтье проводила товарищеский матч против японского клуба «Урава Редс». На трибунах во время игры был замечен баннер со следующим текстом: «8000 иен за билет на матч против «ПСЖ», который не выигрывал Лигу чемпионов. Вы шутите?».

Как видим, фанаты возмутились дороговизной билетов на этот матч, высмеяв при этом «ПСЖ» за отсутствие успехов на европейской арене. Несмотря на солидные денежные вливания, парижане ни разу не выигрывали Лигу чемпионов.

Согласно курсу валют, 8000 японских иен – это примерно 57 евро.