Калимуэндо: «Горд забить за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Арно Калимуэндо поделился своей реакцией на гол в товарищеской игре против японского «Кавасаки Фронтале». Напомним, что француз отличился на 58-й минуте матча после голевой передачи от Хуана Берната.

«Мой гол в последнем товарищеском матче? Я ощутил большую гордость. Я всегда очень рад, когда отличаюсь в футболке «ПСЖ». Большая гордость находиться здесь рядом с большими профессионалами», – цитирует футболиста журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Калимуэндо прошлый сезон провёл на правах аренды за «Ланс», за который забил 12 голов в чемпионате Франции.