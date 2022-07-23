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Чемпионат Франции. Лига 1

Калимуэндо: «Горд забить за «ПСЖ»

23 Июля 2022 • 12:48 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Арно Калимуэндо поделился своей реакцией на гол в товарищеской игре против японского «Кавасаки Фронтале». Напомним, что француз отличился на 58-й минуте матча после голевой передачи от Хуана Берната.

«Мой гол в последнем товарищеском матче? Я ощутил большую гордость. Я всегда очень рад, когда отличаюсь в футболке «ПСЖ». Большая гордость находиться здесь рядом с большими профессионалами», – цитирует футболиста журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Калимуэндо прошлый сезон провёл на правах аренды за «Ланс», за который забил 12 голов в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Арно Калимуэндо
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