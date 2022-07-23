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Чемпионат Франции. Лига 1

Звёздный игрок не хочет покидать «ПСЖ», несмотря на статус резервиста

23 Июля 2022 • 08:56 Комментировать (1)

Появилась информация по будущему аргентинского нападающего Мауро Икарди в «ПСЖ». Как сообщает портал Goal.com, форвард не горит желанием уходить из парижского гранда, несмотря на статус резервиста.

При этом парижский клуб готов продать Икарди, за которым выстроилась очередь из потенциальных покупателей. На форварда претендуют «Рома», «Монца» и «Ницца».

Напомним, что Икарди выступает за парижский коллектив с лета 2020 года. Его трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Мауро провел 24 матча в Лиге 1, записав на свой счет четыре забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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