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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» повесил ценник на Вейналдума

23 Июля 2022 • 07:45 Комментировать

Во французском «ПСЖ» готовы принять предложение по продаже голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума, так и не сумевшего стать ведущим игроком команды.

По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, чемпион Лиги 1 определился суммой отступных за трансфер 31-летнего игрока. «ПСЖ» рассчитывает выручить с продажи Джорджиньо десять миллионов евро.

Главным претендентом на голландца считается «Рома». Однако римский клуб готов обсуждать аренду Вейналдума с равным разделением оплаты его труда.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» 38 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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