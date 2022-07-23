«ПСЖ» повесил ценник на Вейналдума

Во французском «ПСЖ» готовы принять предложение по продаже голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума, так и не сумевшего стать ведущим игроком команды.

По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, чемпион Лиги 1 определился суммой отступных за трансфер 31-летнего игрока. «ПСЖ» рассчитывает выручить с продажи Джорджиньо десять миллионов евро.

Главным претендентом на голландца считается «Рома». Однако римский клуб готов обсуждать аренду Вейналдума с равным разделением оплаты его труда.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» 38 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.