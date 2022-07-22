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Чемпионат Франции. Лига 1

​Ла Лига обратилась в суд и требует аннулировать новый контракт Мбаппе

22 Июля 2022 • 19:41 Комментировать (1)

Футбольный мир удивляется тому, как «ПСЖ» смог вписаться в правила финансового fair play при подписании грандиозного нового контракта с Килианом Мбаппе. Испанская Ла Лига решила не просто удивляться, а разбираться с этим вопросом в правовом поле. В пятницу Ла Лига подала иск в административный суд Парижа, о чём рассказывает RMC Sport.

Ла Лига требует аннулировать новый контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ». Юрист испанской стороны ранее уже говорил, что трудовой договор не соответствует правилам Футбольной лиги Франции и организации DNCG, осуществляющей мониторинг денежных счетов футбольных клубов в стране. Также, по словам юриста, контракт не вписывается в правила УЕФА по финансовому fair play. Ла Лига считает, что «ПСЖ» искажает бухгалтерский баланс.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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