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Чемпионат Франции. Лига 1

Сарабия: «Я хотел вернуться в «ПСЖ»

22 Июля 2022 • 15:42 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия заявил, что хотел вернуться во французскую команду после аренды в лиссабонском «Спортинге», где провёл прошлый сезон.

«Я чётко решил, что хочу вернуться домой. Теперь я здесь и чувствую, что очень счастлив. Думаю, что я могу добавить команде энтузиазма, трудолюбия, голов и ассистов. Чувствую себя полностью готовым для всего этого», – цитирует футболиста журналист Адриен Гренье.

Напомним, что в прошлом сезоне Сарабия забил 15 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Португалии в составе лиссабонского «Спортинга». Следующий сезон игрок, скорее всего, проведёт в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пабло Сарабия
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