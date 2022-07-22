Сарабия: «Я хотел вернуться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия заявил, что хотел вернуться во французскую команду после аренды в лиссабонском «Спортинге», где провёл прошлый сезон.

«Я чётко решил, что хочу вернуться домой. Теперь я здесь и чувствую, что очень счастлив. Думаю, что я могу добавить команде энтузиазма, трудолюбия, голов и ассистов. Чувствую себя полностью готовым для всего этого», – цитирует футболиста журналист Адриен Гренье.

Напомним, что в прошлом сезоне Сарабия забил 15 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Португалии в составе лиссабонского «Спортинга». Следующий сезон игрок, скорее всего, проведёт в «ПСЖ».