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Чемпионат Франции. Лига 1

Экитике возьмёт 44-й номер в «ПСЖ»

22 Июля 2022 • 14:49 Комментировать

Новичок «ПСЖ» Уго Экитике подтвердил, что будет носить футболку под номером 44. В своих социальных сетях французский форвард выложил запись, где на его шкафчике в раздевалке обозначен номер 44.

Напомним, что Экитике перебрался в «ПСЖ» из «Реймса». Ранее футболист отказался переходить в английский «Ньюкасл», так как хотел присоединиться именно к команде Кристофа Галтье.

Трансфер Экитике обошёлся «ПСЖ» в районе 25 миллионов евро. Футболист получил от руководства гарантии, что будет получать игровое время, несмотря на конкуренцию с Килианом Мбаппе.

В прошлом сезоне Уго Экитике отметился 10 голами в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
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