Нападающий Луис Энрике, выступавший до недавнего времени за французский «Марсель», вернулся в бразильский чемпионат. 20-летний игрок перешел в «Ботафого», рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили арендное соглашение до окончания нового сезона. Стоит отметить, что бразилец уже выступал за «Ботафого» с 2018 по 2020 год.

В прошедшем сезоне Энрике поучаствовал в 25 поединках во всех турнирах. На счету нападающего один забитый мяч и одна результативная передача.

По итогам минувшего сезона «Марсель» финишировал на втором месте в турнирной таблице Лиги 1.