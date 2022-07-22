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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» отправил нападающего в Бразилию официально

22 Июля 2022 • 10:41 Комментировать

Нападающий Луис Энрике, выступавший до недавнего времени за французский «Марсель», вернулся в бразильский чемпионат. 20-летний игрок перешел в «Ботафого», рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили арендное соглашение до окончания нового сезона. Стоит отметить, что бразилец уже выступал за «Ботафого» с 2018 по 2020 год.

В прошедшем сезоне Энрике поучаствовал в 25 поединках во всех турнирах. На счету нападающего один забитый мяч и одна результативная передача.

По итогам минувшего сезона «Марсель» финишировал на втором месте в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
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