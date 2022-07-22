«Монако» провел презентацию выездной экипировки на следующий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте монегасков.

Новая форма команды выполнена в темной расцветке. Техническим партнером французского коллектива является итальянская фирма Kappa.

Стоит отметить, что в презентации выездной экипировки «Монако» принял участие российский полузащитник Александр Головин.

По итогам прошлого сезона монегаски финишировали на третьем месте в таблице Лиги 1. Головин принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.