Звёзды «Лиона» пострадали от атаки ос

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт пострадал от нападения ос. Как сообщает Lequipe, нападающий из-за множественных укусов пропустит ближайший контрольный поединок своей команды.

Инцидент произошел во время прогулки Ляказетта в лесу. В результате нападения Александр получил 12 укусов. Также пострадал Мусса Дембеле, но он в отличие от Ляказетта посетил последнее тренировочное занятие команды.

Напомним, что Александр перебрался в «Лион» из лондонского «Арсенала» этим летом. Форвард заключил с «ткачами» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2025 года.