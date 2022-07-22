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Чемпионат Франции. Лига 1

В США выбрали лучшего футболиста года - это не Бензема

22 Июля 2022 • 06:13 Комментировать

В Соединённых Штатах Америки состоялась церемония вручения наград ESPY. Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил приз как лучший футболист года.

Напомним, что ESPY Award – премия, которая присуждается экспертами телеканала ESPN ведущим спортсменам и командам по итогам календарного года.

Мбаппе прошлый сезон провел в составе «ПСЖ». Вместе с парижанами форвард стал чемпионом Франции.

В рамках Лиги 1 нападающий сыграл 35 поединков, в которых отметился 28 забитыми мячами (четыре – с пенальти) и 17 голевыми передачами. Не так давно Килиан продлил свой контракт до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе
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