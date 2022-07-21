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Чемпионат Франции. Лига 1

​Ляказетта покусали осы на сборе «Лиона»

21 Июля 2022 • 20:19 Комментировать

«Лион» готовится к новому сезону в Голландии. Во время сбора неприятность произошла с форвардом команды Александром Ляказеттом. В лесу футболиста покусали осы. Ляказетт получил более десяти укусов, и теперь он пропустит несколько дней. Вероятно, нападающий не сыграет в воскресном товарищеском матче против «Лиона», пишет L’Equipe.

Ещё один футболист «Лиона» Мусса Дембеле тоже пострадал от укусов ос, но в четверг днём он уже тренировался. Судя по всему, организм Дембеле лучше отреагировал на укусы насекомых.

Первый матч нового чемпионата Франции «Лион» проведёт уже 5 августа. Соперником «ткачей» будет «Аяччо».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Александр Ляказетт
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