​Ляказетта покусали осы на сборе «Лиона»

«Лион» готовится к новому сезону в Голландии. Во время сбора неприятность произошла с форвардом команды Александром Ляказеттом. В лесу футболиста покусали осы. Ляказетт получил более десяти укусов, и теперь он пропустит несколько дней. Вероятно, нападающий не сыграет в воскресном товарищеском матче против «Лиона», пишет L’Equipe.

Ещё один футболист «Лиона» Мусса Дембеле тоже пострадал от укусов ос, но в четверг днём он уже тренировался. Судя по всему, организм Дембеле лучше отреагировал на укусы насекомых.

Первый матч нового чемпионата Франции «Лион» проведёт уже 5 августа. Соперником «ткачей» будет «Аяччо».