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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар подчеркнул свою приверженность «ПСЖ»

21 Июля 2022 • 17:41 Комментировать

По ходу лета в прессе возникло немало слухов о Неймаре. Поговаривали, что «ПСЖ» готов продать игрока ради заработка и сокращения зарплатной ведомости. Впрочем, бразильский нападающий никуда уходить не собирается. Свою приверженность «ПСЖ» Неймар подчеркнул за несколько дней до отъезда команды в Японию на подготовительный сбор. Бразилец был одним из первых, кто прибыл на базу, о чём рассказывает L’Equipe.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Неймар этим летом о смене клуба даже не думает. Бразилец сосредоточен на «ПСЖ» и на том, чтобы в наилучшей форме подойти к чемпионату мира.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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