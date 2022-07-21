Неймар подчеркнул свою приверженность «ПСЖ»

По ходу лета в прессе возникло немало слухов о Неймаре. Поговаривали, что «ПСЖ» готов продать игрока ради заработка и сокращения зарплатной ведомости. Впрочем, бразильский нападающий никуда уходить не собирается. Свою приверженность «ПСЖ» Неймар подчеркнул за несколько дней до отъезда команды в Японию на подготовительный сбор. Бразилец был одним из первых, кто прибыл на базу, о чём рассказывает L’Equipe.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Неймар этим летом о смене клуба даже не думает. Бразилец сосредоточен на «ПСЖ» и на том, чтобы в наилучшей форме подойти к чемпионату мира.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре.