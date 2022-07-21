У Икарди нет никакого желания покидать «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не хочет покидать свою нынешнюю команду. Как сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях, аргентинец хочет остаться на «Парк де Пренс» ещё минимум на один сезон.

При этом Икарди не входит в планы нового руководства во главе со спортивным директором Луисом Кампосом. Португалец хочет поскорее избавиться от Мауро и найти ему новую команду.

Напомним, что Икарди ранее был интересен новичку Серии А – «Монце», которая была готова предложить аргентинскому нападающему щедрый контракт. Ранее Мауро выступал в Серии А за миланский «Интер», за который забил свыше 100 голов во всех турнирах.