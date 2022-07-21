Галтье анонсировал новый трансфер «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, какого игрока ищет клуб на трансферном рынке.

«Мы находимся в поиске флангового защитника, способного бороздить всю бровку. Не могу пока рассказывать о деталях переговоров, однако через несколько дней мы подпишем нового игрока», - передает слова специалиста Lequipe.

Напомним, что Галтье был назначен главным тренером парижского коллектива около двух недель назад. Француз сменил у руля команды аргентинца Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне парижане стали чемпионами Лиги 1, но в Лиге чемпионов не смогли добиться желаемого успеха, вылетев на стадии 1/8 финала от «Реала».