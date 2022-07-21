Галтье ввёл новый запрет для Месси, Мбаппе и компании

Новый наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье ввел новые дисциплинарные правила для своих подопечных.

Как информирует Lequipe, специалист запретил футболистам пользоваться мобильными телефонами во время приема еды. Ранее также сообщалось, что игроков команды будут наказывать за опоздание на тренировку. Если футболист опоздает, то не будет допущен к занятию и отправится домой.

55-летний специалист в прошлом сезоне тренировал «Ниццу». Пост рулевого «ПСЖ» Галтье занял в начале текущего месяца. Он заключил с парижским грандом двухлетнее трудовое соглашение.

До Кристофа звездной командой руководил аргентинский тренер Маурисио Почеттино.