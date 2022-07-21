Защитник сборной Франции переезжает в Турцию

Французский защитник Лео Дюбуа сменит клубную прописку. 27-летний футболист переходит из «Лиона» в стамбульский «Галатасарай».

Как сообщается на официальном сайте турецкого клуба, стороны ведут переговоры и близки к оформлению сделки.

Стоит отметить, что Дюбуа связан контрактными обязательствами с французским грандом до 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в десять миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 поединках за «Лион», в которых отметился тремя результативными передачами. На счету Лео 13 сыгранных матчей за сборную Франции.