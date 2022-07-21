Мбаппе подарил футболку «ПСЖ» легенде японского футбола

Звездный нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе встретился с известным экс-полузащитником сборной Японии Хидетоси Накатой. Во время общения француз вручил азиату свою футболку. Об этом сообщается в социальных сетях парижского гранда.

Напомним, что в настоящий момент Мбаппе вместе со своей командой проводит предсезонное турне по Японии. В недавнем контрольном поединке подопечные Кристофа Галтье встречались с клубом «Кавасаки Фронтале» и отпраздновали победу со счетом 2:1.

Новый сезон чемпионата Франции «ПСЖ» начнет 6 августа. Столичный коллектив приступит к защите титула поединком против «Клермона».