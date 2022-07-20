Галтье прокомментировал новую тактическую схему «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мыслями по поводу новой тактической схемы команды.

«Мы играем по новой системе 3-4-1-2, поэтому нам нужно адаптироваться. Пока мы играем несбалансированно и допускаем много моментов у наших ворот. В ближайшее время нам нужно поработать над желанием иметь много футболистов в атаке, и при этом сохранять баланс в обороне», - сказал Галтье после контрольного матча с японским клубом «Кавасаки Фронтале», который закончился со счетом 2:1 в пользу парижского клуба.

Ранее Галтье заявил, что собирается использовать Неймара в роли «десятки», играющей позади Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.