​Месси забил первый гол за «ПСЖ» в предсезонке, причём правой ногой

В среду «ПСЖ» проводит второй товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. Команда Кристофа Галтье играет против «Кавасаки». По ходу первого тайма голом за парижан отметился звёздный Лионель Месси. Для аргентинца это первый результативный удар в предсезонке.

Любопытно, что Лионель Месси забил гол с нерабочей правой ноги – после паса от партнёра аргентинский форвард в касание пробил из правой части штрафной в дальний угол.

Напомним, что Лео Месси перебрался в «ПСЖ» прошлым летом. Его дебютный сезон в составе гранда Лиги 1 получился не очень ярким.