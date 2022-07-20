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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси забил первый гол за «ПСЖ» в предсезонке, причём правой ногой

20 Июля 2022 • 15:20 Комментировать

В среду «ПСЖ» проводит второй товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. Команда Кристофа Галтье играет против «Кавасаки». По ходу первого тайма голом за парижан отметился звёздный Лионель Месси. Для аргентинца это первый результативный удар в предсезонке.

Любопытно, что Лионель Месси забил гол с нерабочей правой ноги – после паса от партнёра аргентинский форвард в касание пробил из правой части штрафной в дальний угол.

Напомним, что Лео Месси перебрался в «ПСЖ» прошлым летом. Его дебютный сезон в составе гранда Лиги 1 получился не очень ярким.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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