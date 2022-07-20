Игуаин назвал революцией возможный трансфер Месси в МЛС

Звездный форвард «Интера Майами» Гонсало Игуаин высказался о потенциальном переезде своего соотечественника Лионеля Месси в МЛС.

«Я лично ничего не слышал по поводу такого трансфера. Однако если это произойдет, случится большая революция в лиге», - приводит слова аргентинского голеадора Sport.es.

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси может стать акционером клуба из Флориды. Он купит около 30% прав на клуб и пополнит его ряды летом следующего года.

В настоящий момент 34-летний нападающий выступает в чемпионате Франции за «ПСЖ». Срок действующего контракта Месси с парижским грандом рассчитан до середины 2023 года.