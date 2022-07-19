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Гуйе отказался переходить в «Галатасарай»

19 Июля 2022 • 14:43 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе отказался переходить в турецкий «Галатасарай». Как сообщает журналист Адриен Гренье в своих социальных сетях, сенегалец намерен перебраться в команду посильнее.

Гуйе дал понять, что «Галатасарай» не соответствует его амбициям, так как футболист намерен найти себе более конкурентоспособный клуб. Напомним, что спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос хочет поскорее избавиться от сенегальского хавбека.

Гуйе перешёл в «ПСЖ» из «Эвертона», где считался одним из лучших полузащитников Английской премьер-лиги по проценту успешных отборов. Помимо различных трофеев на внутренней арене, сенегалец в 2020 году завоевал с «ПСЖ» серебряные медали Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Идрисса Гуйе Трансферы футбола - лето 2022
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