«Челси» и «ПСЖ» пока не могут согласовать трансфер Кимпембе

Лондонский «Челси» и французский «ПСЖ» пока не могут договориться о трансфере защитника Преснела Кимпембе. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «пенсионеры» пока не готовы удовлетворить финансовые запросы парижского клуба.

Напомним, что Кимпембе пока не решил, хочет ли покинуть «ПСЖ», в составе которого выступает на протяжение всей карьеры. Тем не менее, бывший тренер француза Томас Тухель очень хотел бы воссоединиться с футболистом на «Стэмфорд Бридж».

Помимо Кимпембе «Челси» рассматривает возможность подписать Жюля Кунде из «Севильи», но на француза также претендует каталонская «Барселона».