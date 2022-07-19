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Чемпионат Франции. Лига 1

«Челси» и «ПСЖ» пока не могут согласовать трансфер Кимпембе

19 Июля 2022 • 14:23 Комментировать

Лондонский «Челси» и французский «ПСЖ» пока не могут договориться о трансфере защитника Преснела Кимпембе. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «пенсионеры» пока не готовы удовлетворить финансовые запросы парижского клуба.

Напомним, что Кимпембе пока не решил, хочет ли покинуть «ПСЖ», в составе которого выступает на протяжение всей карьеры. Тем не менее, бывший тренер француза Томас Тухель очень хотел бы воссоединиться с футболистом на «Стэмфорд Бридж».

Помимо Кимпембе «Челси» рассматривает возможность подписать Жюля Кунде из «Севильи», но на француза также претендует каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Преснел Кимпембе Трансферы футбола - лето 2022
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