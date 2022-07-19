Луис Суарес переходит в «Марсель»

Нападающий «Гранады» Луис Суарес находится в шаге от перехода во французский «Марсель». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист в данный момент летит на медосмотр.

Сам Суарес уже выложил в социальных сетях фотографию с самолёта, на котором предположительно летит на медосмотр. Футболист должен подписать с «провансальцами» контракт до 2027 года.

В прошлом сезоне Суарес забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в чемпионате Испании. При этом колумбиец провёл в Ла Лиге всего два сезона после перехода из «Сарагосы».

Напомним, что «Марсель» также близок к покупке Жонатана Клосса из «Ланса» за 8 миллионов евро.