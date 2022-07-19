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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» показал новую гостевую форму фото

19 Июля 2022 • 11:13 Комментировать

Гранд французского футбола «ПСЖ» провел презентацию новой гостевой экипировки команды на следующий сезон. Форму представили Серхио Рамос, Маркиньос, Килиан Мбаппе, Марко Верратти.

Футболка парижского коллектива выполнена в белом цвете с темно-синими вставками. Дебютный поединок в обновленном выездном комплекте команда проведет против японского клуба «Кавасаки Фронтале» 20 июля.

Техническим спонсором чемпиона Лиги 1 является компания Jordan.

Напомним, что по завершении минувшего сезона с поста главного тренера «ПСЖ» был уволен Маурисио Почеттино. Вместо него команду будет тренировать Кристоф Галтье.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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