Гранд французского футбола «ПСЖ» провел презентацию новой гостевой экипировки команды на следующий сезон. Форму представили Серхио Рамос, Маркиньос, Килиан Мбаппе, Марко Верратти.

Футболка парижского коллектива выполнена в белом цвете с темно-синими вставками. Дебютный поединок в обновленном выездном комплекте команда проведет против японского клуба «Кавасаки Фронтале» 20 июля.

Техническим спонсором чемпиона Лиги 1 является компания Jordan.

Напомним, что по завершении минувшего сезона с поста главного тренера «ПСЖ» был уволен Маурисио Почеттино. Вместо него команду будет тренировать Кристоф Галтье.