Рамос – о Верратти: «Он игрок мирового уровня»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос лестно отозвался о своем одноклубнике Марко Верратти.

«Верратти — очень важный игрок, очень щедрый, который способен носиться по полю, даже когда у всех остальных кончились силы», — сказал Рамос в интервью PSG TV. «Решительный игрок, который вносит баланс в игру «ПСЖ» и сборной Италии».

Сегодня итальянский полузащитник отмечает десять лет с тех пор, как подписал контракт с французским клубом. Верратти перешел в «ПСЖ» из команды Серии Б «Пескара».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.