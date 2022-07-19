Французский топ-клуб нацелился на украинского вратаря

Украинский голкипер Анатолий Трубин, правами на которого владеет донецкий «Шахтёр», востребован в Европе. Об этом сообщает Score.fr.

Согласно информации источника, заинтересованность в переходе вратаря проявляет французский «Марсель». Провансальцы подыскивают замену Стиву Манданда, недавно покинувшему команду.

Трансферная стоимость 20-летнего украинца оценивается в восемь миллионов евро. Срок действующего трудового договора Трубина с «горняками» рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги Анатолий сыграл 12 матчей, в которых пропустил восемь мячей.