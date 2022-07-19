Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Французский топ-клуб нацелился на украинского вратаря

19 Июля 2022 • 08:36 Комментировать

Украинский голкипер Анатолий Трубин, правами на которого владеет донецкий «Шахтёр», востребован в Европе. Об этом сообщает Score.fr.

Согласно информации источника, заинтересованность в переходе вратаря проявляет французский «Марсель». Провансальцы подыскивают замену Стиву Манданда, недавно покинувшему команду.

Трансферная стоимость 20-летнего украинца оценивается в восемь миллионов евро. Срок действующего трудового договора Трубина с «горняками» рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги Анатолий сыграл 12 матчей, в которых пропустил восемь мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Анатолий Трубин Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
09:49 · Англия. Премьер-лига
Трансферная цель «Челси» и «МЮ» сегодня пройдёт медосмотр в другом клубе
09:35 · Франция. Лига 1
Рамос – о Верратти: «Он игрок мирового уровня»
08:36 · Франция. Лига 1
Французский топ-клуб нацелился на украинского вратаря
07:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду 2
07:06 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» и «Лидс» претендуют на бомбардира из Лиги 1
07:00 · Франция. Лига 1
Игроки «ПСЖ» поздравили Верратти с десятилетием в клубе
06:35 · Франция. Лига 1
Галтье раскрыл свои планы в «ПСЖ»
06:19 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» готовит предложение по дорогостоящему игроку «Баварии»
05:44 · Франция. Лига 1
Защитник «Ланса» переходит в «Марсель»
01:36 · Франция. Лига 1
Форвард колумбийской сборной будет выступать за «Марсель»
18 Июля
22:35 · Франция. Лига 1
Галтье – о Мбаппе: «Он не должен брать на себя всю ответственность»
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» собирается усилиться защитником «ПСЖ» 1
21:34 · Россия. Премьер-лига
Тальби расстаётся с «Рубином» и отправляется в Лигу 1
20:46 · Франция. Лига 1
Марсело может продолжить карьеру в Лиге 1
18:40 · Франция. Лига 1
​В «Интер Майами» рассказали о желании подписать Месси
Все новости
Рекомендуем