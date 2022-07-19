Игроки «ПСЖ» поздравили Верратти с десятилетием в клубе

Футболисты французского «ПСЖ» поздравили своего одноклубника Марко Верратти со знаменательной датой. Как сообщила в социальных сетях пресс-служба клуба, итальянский игрок отпраздновал десятилетие нахождения в команде.

Во время символического празднования 29-летнему игроку вручили торт с его изображением.

Итальянский полузащитник пополнил ряды парижского гранда летом 2012 года, перебравшись из «Пескары». С того момента Верратти провел за французский коллектив 377 поединков, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и 60 голевых передач.

Действующий контракт Марко с клубом рассчитан до середины 2024 года.